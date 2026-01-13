Milano 14:13
Francoforte: andamento negativo per Continental

Ribasso composto e controllato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che presenta una flessione del 3,07% sui valori precedenti.
