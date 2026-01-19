Milano 17:35
Francoforte: andamento negativo per Continental

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un calo del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale di Continental rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore di pneumatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 64,24 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,32. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 63,76.

