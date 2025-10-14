Francoforte: andamento negativo per Sartorius

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Sartorius
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sartorius
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 211,8 Euro. Primo supporto visto a 208,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 207,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)