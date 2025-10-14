Milano 17:35
Francoforte: andamento negativo per Sartorius

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sartorius rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sartorius. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 211,8 Euro. Primo supporto visto a 208,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 207,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
