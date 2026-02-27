Milano 12:59
47.475 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 12:59
10.892 +0,42%
Francoforte 12:59
25.318 +0,12%

Francoforte: andamento negativo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che tratta con una perdita del 2,19%.
