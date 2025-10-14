Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:09
24.592 -0,64%
Dow Jones 18:09
46.182 +0,25%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: brillante l'andamento di Vonovia

Seduta positiva per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che avanza bene dell'1,89%.
