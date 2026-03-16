Francoforte: risultato positivo per Vonovia
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Vonovia rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Vonovia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,17 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,63. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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