Francoforte: movimento negativo per Basf

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimica
, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Basf
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del leader mondiale nel settore chimico
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,11. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)