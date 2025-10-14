Francoforte: movimento negativo per Basf

compagnia chimica

Basf

DAX

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,11. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)