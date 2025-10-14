Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:10
24.598 -0,61%
Dow Jones 18:10
46.195 +0,28%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: movimento negativo per Basf

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Basf
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimica, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Basf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico del leader mondiale nel settore chimico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,11. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
