Sostenibilità: il CDP assegna a BASF status di leader

(Teleborsa) - L'organizzazione no-profitcome una delle aziende leader a livello mondiale nei settori della protezione delle foreste e del clima e della gestione sostenibile delle risorse idriche.ha ricevuto una valutazione "A" nelle categorie di protezione del clima e protezione delle foreste e una valutazione "A-" per la sicurezza idrica. Ciò significa che BASF ha raggiunto la leadership in tutte e tre le categorie."Questo rinnovato riconoscimento da parte di CDP conferma il nostro impegno costante e l'efficacia della nostra strategia di sostenibilità. BASF continuerà a sviluppare soluzioni innovative per i propri clienti e a perseguire un programma ambizioso per contribuire a unfuturo sostenibile", ha affermatoHead of Corporate Sustainability di BASF.