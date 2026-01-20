Sostenibilità: il CDP assegna a BASF status di leader

(Teleborsa) - L'organizzazione no-profit CDP (ex Carbon Disclosure Project) ha classificato BASF
come una delle aziende leader a livello mondiale nei settori della protezione delle foreste e del clima e della gestione sostenibile delle risorse idriche. BASF
ha ricevuto una valutazione "A" nelle categorie di protezione del clima e protezione delle foreste e una valutazione "A-" per la sicurezza idrica. Ciò significa che BASF ha raggiunto la leadership in tutte e tre le categorie.
"Questo rinnovato riconoscimento da parte di CDP conferma il nostro impegno costante e l'efficacia della nostra strategia di sostenibilità. BASF continuerà a sviluppare soluzioni innovative per i propri clienti e a perseguire un programma ambizioso per contribuire a un
futuro sostenibile", ha affermato Christoph Jaekel,
Head of Corporate Sustainability di BASF.(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)