Francoforte: movimento negativo per Continental

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, in flessione del 3,14% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Continental
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario del produttore di pneumatici
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 53,63 Euro. Prima resistenza a 55,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)