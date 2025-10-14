Francoforte: rosso per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Wacker Chemie
, che mostra un decremento dell'1,91%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Wacker Chemie
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 64,93 Euro. Primo supporto visto a 63,88. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 63,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)