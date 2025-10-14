Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vonovia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Vonovia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,21 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)