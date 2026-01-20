Francoforte: andamento negativo per Vonovia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che presenta una flessione del 3,00% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Vonovia
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Vonovia
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Vonovia
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,71 Euro. Primo supporto a 23,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)