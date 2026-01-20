Milano 13:08
Francoforte: andamento negativo per Vonovia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che presenta una flessione del 3,00% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Vonovia è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Vonovia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Vonovia evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,71 Euro. Primo supporto a 23,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
