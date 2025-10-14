Milano 17:35
Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt
(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt, che tratta con una perdita del 2,37%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hensoldt. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hensoldt evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 104,3 Euro. Primo supporto a 102,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 101,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
