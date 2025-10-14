Milano 17:35
Londra: balza in avanti Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Berkeley Group Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 40,57 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,41. L'equilibrata forza rialzista di Berkeley Group Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 41,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
