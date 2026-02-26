Londra: risultato positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pershing Square Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Pershing Square Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 42,27 sterline con prima area di resistenza vista a 43,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 41,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)