Londra: movimento negativo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, che tratta con una perdita del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Berkeley Group Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,93%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Berkeley Group Holdings
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,05 sterline e primo supporto individuato a 43,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,05.
