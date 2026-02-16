Milano 17:28
45.475 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:28
10.468 +0,21%
Francoforte 17:28
24.822 -0,37%

Londra: movimento negativo per Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che tratta con una perdita del 2,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Berkeley Group Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,93%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Berkeley Group Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,05 sterline e primo supporto individuato a 43,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,05.

