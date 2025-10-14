Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:14
24.614 -0,55%
Dow Jones 18:14
46.219 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: giornata depressa per Spirax-Sarco Engineering

Ribasso composto e controllato per la società di ingegneria industriale inglese, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
