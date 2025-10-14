Londra: performance negativa per Weir Group

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, che passa di mano con un calo del 2,32%.
L'andamento di Weir Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Weir Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,15 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)