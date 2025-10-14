Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:14
24.614 -0,55%
Dow Jones 18:14
46.219 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: performance negativa per Weir Group
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che passa di mano con un calo del 2,32%.

L'andamento di Weir Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Weir Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,15 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
