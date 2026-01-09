Londra: andamento sostenuto per Weir Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weir Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weir Group
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Weir Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30,26 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)