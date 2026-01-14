Londra: performance negativa per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, con un ribasso del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Berkeley Group Holdings
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 39,6 sterline. Primo supporto visto a 38,32. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 37,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)