Milano 9:47
45.688 +0,36%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:47
10.170 +0,33%
25.421 0,00%

Londra: performance negativa per Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, con un ribasso del 2,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Berkeley Group Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 39,6 sterline. Primo supporto visto a 38,32. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 37,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```