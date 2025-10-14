New York: balza in avanti Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

indice dei titoli tecnologici USA

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,49% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,95%, rispetto a -1,04% dell').Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 227,3 USD con primo supporto visto a 218,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 212,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)