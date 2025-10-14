New York: balza in avanti Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, in guadagno del 3,49% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,95%, rispetto a -1,04% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di medio periodo di Advanced Micro Devices
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 227,3 USD con primo supporto visto a 218,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 212,5.
