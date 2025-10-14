Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: balza in avanti Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, in guadagno del 3,49% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,95%, rispetto a -1,04% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Le implicazioni di medio periodo di Advanced Micro Devices confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 227,3 USD con primo supporto visto a 218,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 212,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```