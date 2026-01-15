New York: Advanced Micro Devices sale verso 240,6 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 240,6 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 229,6. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 251,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)