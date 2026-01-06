New York: in calo Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, con un ribasso del 3,73%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di Advanced Micro Devices
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 220,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 208,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 231,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)