New York: in calo Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

indice dei titoli tecnologici USA

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,73%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 220,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 208,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 231,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)