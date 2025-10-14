Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:19
24.640 -0,45%
Dow Jones 18:19
46.238 +0,37%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: giornata negativa in Borsa per Illumina

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che esibisce una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Illumina rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Illumina mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,41 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 84,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
