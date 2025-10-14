New York: giornata negativa in Borsa per Illumina

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che esibisce una perdita secca del 5,28% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Illumina
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Illumina
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 87,41 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 84,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)