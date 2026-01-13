Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 22:00
25.742 -0,18%
Dow Jones 22:01
49.192 -0,80%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: giornata negativa in Borsa per Gartner

New York: giornata negativa in Borsa per Gartner
Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che esibisce una perdita secca del 3,96% sui valori precedenti.
