Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 17:25
25.630 +0,16%
Dow Jones 17:25
48.684 +0,50%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: giornata negativa in Borsa per Datadog

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Datadog
Scende sul mercato il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che soffre con un calo del 3,85%.
