Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:19
24.640 -0,45%
Dow Jones 18:19
46.238 +0,37%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: performance negativa per Humana

Seduta in ribasso per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che mostra un decremento del 3,55%.
