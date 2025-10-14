Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:20
24.657 -0,38%
Dow Jones 18:20
46.255 +0,41%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: risultato positivo per Atlassian
Scambia in profit la società di software australiana, che lievita del 2,59%.
