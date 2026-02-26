Milano 17:03
47.390 +0,47%
Nasdaq 17:03
24.970 -1,42%
Dow Jones 17:03
49.553 +0,14%
Londra 17:03
10.845 +0,35%
Francoforte 17:03
25.300 +0,49%

New York: acquisti a mani basse su Atlassian

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Atlassian
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Atlassian si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,3 USD. Prima resistenza a 80,41. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 73,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```