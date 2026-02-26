New York: acquisti a mani basse su Atlassian

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Atlassian
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 76,3 USD. Prima resistenza a 80,41. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 73,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)