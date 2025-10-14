Piazza Affari: Avio scende verso 49,37 Euro

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda aerospaziale italiana
, che esibisce una perdita secca del 4,69% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53,17 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49,37. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 47,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)