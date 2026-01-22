Milano 13:23
44.929 +0,99%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:23
10.171 +0,32%
Francoforte 13:22
24.839 +1,13%

Piazza Affari: seduta molto difficile per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: seduta molto difficile per Avio
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda aerospaziale italiana, che soffre con un calo del 4,01%.

L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Avio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Avio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 38,37 Euro. Primo supporto a 36,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```