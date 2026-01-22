Piazza Affari: seduta molto difficile per Avio

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda aerospaziale italiana
, che soffre con un calo del 4,01%.
L'andamento di Avio
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Avio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Avio
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 38,37 Euro. Primo supporto a 36,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)