Milano 13:20
44.942 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:20
10.168 +0,30%
Francoforte 13:20
24.845 +1,16%

Piazza Affari: Avio in forte calo

Pressione sull'azienda aerospaziale italiana, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.
