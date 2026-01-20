Milano 13:23
44.492 -1,56%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:23
10.082 -1,12%
Francoforte 13:23
24.551 -1,64%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Avio
Rosso per l'azienda aerospaziale italiana, che sta segnando un calo del 3,78%.
Condividi
```