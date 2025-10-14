Milano 9:37
41.693 -1,13%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.177 -0,87%

Piazza Affari: movimento negativo per GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per GVS
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che presenta una flessione del 2,19%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, GVS presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,725 Euro e supporto a 4,665. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,785.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```