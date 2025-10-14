Piazza Affari: movimento negativo per GVS

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che presenta una flessione del 2,19%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, GVS
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,725 Euro e supporto a 4,665. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,785.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)