Piazza Affari: movimento negativo per GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,19%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,725 Euro e supporto a 4,665. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,785.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)