Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:24
24.679 -0,29%
Dow Jones 18:24
46.302 +0,51%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: performance negativa per Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di piazzetta Cuccia, con una flessione del 2,50%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo della banca d'affari italiana evidenzia un declino dei corsi verso area 15,85 Euro con prima area di resistenza vista a 16,25. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,71.

