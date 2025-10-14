Piazza Affari: rosso per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,784 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,998. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,712.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)