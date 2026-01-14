Milano 14:08
45.655 +0,28%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:08
10.170 +0,32%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con un rialzo del 2,50%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Ariston Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,623 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,395. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,851.

