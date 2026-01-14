Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con un rialzo del 2,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Ariston Holding
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,623 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,395. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,851.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)