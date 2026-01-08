Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che presenta una flessione dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Ariston Holding
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,412 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,24. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,178.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)