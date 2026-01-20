Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con una flessione del 3,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ariston Holding
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,18%, rispetto a -1,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,517 Euro. Primo supporto visto a 4,331. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,265.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)