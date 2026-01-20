Milano 13:23
44.492 -1,56%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:23
10.082 -1,12%
Francoforte 13:23
24.551 -1,64%

Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con una flessione del 3,09%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ariston Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,18%, rispetto a -1,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ariston Holding, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,517 Euro. Primo supporto visto a 4,331. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,265.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```