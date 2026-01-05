Milano 15:12
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che presenta una flessione del 2,10%.

Lo scenario su base settimanale di Ariston Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,518 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,324. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,258.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
