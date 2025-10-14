Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:25
24.675 -0,30%
Dow Jones 18:25
46.288 +0,48%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano
Si muove in retromarcia il comparto alimentare a Piazza Affari, che scivola a 70.250,31 punti.
Condividi
```