Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.
L'andamento di Stellantis
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Stellantis
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Stellantis
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,64 Euro. Primo supporto a 8,471. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,402.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)