Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.

L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Stellantis. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Stellantis evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,64 Euro. Primo supporto a 8,471. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,402.

