Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,399 Euro. Prima resistenza a 8,594. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,324.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)