Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta con una perdita del 2,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Stellantis
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,399 Euro. Prima resistenza a 8,594. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,324.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)