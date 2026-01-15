Milano
9:55
45.816
+0,37%
Nasdaq
14-gen
25.466
0,00%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
9:55
10.190
+0,06%
Francoforte
9:55
25.268
-0,07%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 10.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per ENI
Piazza Affari: scambi negativi per ENI
Migliori e peggiori
,
In breve
15 gennaio 2026 - 09.35
Ribasso per la
società del Cane a sei zampe
, che presenta una flessione del 2,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per ENI
Piazza Affari: movimento negativo per ENI
Piazza Affari: scambi negativi per Tenaris
Piazza Affari: calo per ENI
Titoli e Indici
ENI
-1,56%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
Eni, buyback per oltre 88,7 milioni di euro
Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,97% del capitale sociale
Eni, azioni proprie al 6,03% del capitale sociale
Eni CCUS Holding, perfezionato l'ingresso di GIP nel 49,99% del capitale
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto