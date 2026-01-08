Milano 14:09
45.429 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:09
10.014 -0,34%
Francoforte 14:09
25.034 -0,35%

Piazza Affari: giornata depressa per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,25%.

Lo scenario su base settimanale di Stellantis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,963 Euro. Prima resistenza a 9,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,861.

