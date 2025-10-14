Milano 9:38
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Interpump
(Teleborsa) - Sottotono il costruttore di pompe ad alta pressione, che passa di mano con un calo dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,8%, rispetto a -3,45% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 38,55 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 39,13. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 39,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
