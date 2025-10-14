Piazza Affari: si concentrano le vendite su Interpump

(Teleborsa) - Sottotono il costruttore di pompe ad alta pressione
, che passa di mano con un calo dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Interpump
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,8%, rispetto a -3,45% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 38,55 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 39,13. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 39,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)