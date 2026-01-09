Milano 13:47
45.692 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:47
10.097 +0,53%
Francoforte 13:47
25.229 +0,40%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Italgas

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Italgas
Pressione sul più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che tratta con una perdita del 2,94%.
Condividi
```