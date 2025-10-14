USA e UK, maxi operazione contro cybercriminali in Asia per truffe online e riciclaggio

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in stretto coordinamento con il Foreign, Commonwealth and Development Office del Regno Unito, ha intrapreso azioni contro le reti criminali responsabili di aver preso di mira cittadini degli Stati Uniti e di altre nazioni alleate attraversoGli USA hanno imposto(Prince Group TCO), una rete con sede in Cambogia guidata dal cittadino cambogiano Chen Zhi che gestisce un impero criminale transnazionale attraverso truffe sugli investimenti online che prendono di mira cittadini americani e di tutto il mondo. Inoltre, ha finalizzato una norma ai sensi dell'USA PATRIOT Act per separare il conglomerato di servizi finanziari con sede in Cambogia, Huione Group, dal sistema finanziario statunitense. Per anni, Huione Group ha riciclato i proventi di truffe e rapine in valuta virtuale per conto di malintenzionati."La rapida crescita delle frodi transnazionali è costata miliardi di dollari ai cittadini americani, con risparmi di una vita spazzati via in pochi minuti - ha dichiarato il- Il Tesoro sta intervenendo per proteggere gli americani reprimendo i truffatori stranieri. Lavorando in stretto coordinamento con le forze dell'ordine federali e partner internazionali come il Regno Unito, il Tesoro continuerà a guidare gli sforzi per salvaguardare gli americani dai criminali predatori".Le perdite negli Stati Uniti a causa di truffe sugli investimenti online sono aumentate costantemente negli ultimi anni, raggiungendo un totale di oltre 16,6 miliardi di dollari. Una stima del governo statunitense ha indicato che gli, con un aumento del 66% rispetto all'anno precedente, con truffe come quelle perpetrate da Prince Group TCO particolarmente significative. Nel corso dell'ultimo decennio, gruppi criminali organizzati transnazionali, come Prince Group TCO, hanno avviato redditizie operazioni di frode informatica in tutto il Sud-est asiatico, in particolare in Cambogia. Prince Group TCO rimane un attore dominante nell'economia delle truffe cambogiana e ha controllato flussi finanziari illeciti per miliardi di dollari.