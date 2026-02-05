Goldman prepara un maxi finanziamento da 3,75 miliardi per l’acquisizione di Aramids di DuPont

Goldman Sachs

DuPont de Nemours

(Teleborsa) -sta mettendo a punto un nuovo pacchetto di finanziamenti da 3,75 miliardi di dollari per sostenere l’acquisizione del business Aramids dida parte del produttore chimico Arclin, un’operazione che ora dovrebbe includere anche un’emissione di obbligazioni high-yield. Secondo fonti vicine al dossier, la banca starebbe sondando il mercato per valutare l’interesse degli investitori verso una struttura rivista che combina prestiti leveraged, bond speculativi e una linea revolving.Il nuovo schema prevede circa 2,25 miliardi tra prestiti in dollari ed euro, 1 miliardo in obbligazioni ad alto rendimento collocate privatamente e una revolving credit facility da 500 milioni. Il lancio dell’operazione potrebbe avvenire già questa settimana.La revisione arriva dopo che Arclin ha completato l’acquisizione di Willamette Valley, mentre il fondo proprietario TJC LP ha aumentato la propria quota di equity nell’operazione DuPont. I termini definitivi del finanziamento, che servirà anche a rifinanziare i prestiti esistenti di Arclin, sono ancora in discussione.La scelta di ricorrere al mercato obbligazionario riflette la crescente debolezza del mercato dei leveraged loan statunitensi, dove il recente selloff del settore software ha spinto miliardi di dollari di prestiti in territorio distressed. Una dinamica simile ha portato le banche, nei giorni scorsi, a ribilanciare anche il finanziamento da 1,8 miliardi per il takeover di TreeHouse Foods, riducendo la componente loan e aumentando quella high-yield.Arclin ha raggiunto l’accordo per acquistare l’Aramids business di DuPont, per 1,8 miliardi di dollari, con chiusura prevista nel primo trimestre 2026. L’azienda era tornata sul mercato dei leveraged loan nel maggio 2024 con un’emissione incrementale da 340 milioni. DuPont, dal canto suo, prosegue nel piano di dismissioni avviato con la riorganizzazione annunciata nel 2024.