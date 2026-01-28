Milano 15:12
Deutsche Bank, perquisizioni nelle sedi di Francoforte e Berlino in indagine su riciclaggio

(Teleborsa) - La polizia tedesca ha effettuato perquisizioni presso le sedi di Deutsche Bank a Francoforte e Berlino nell'ambito di un caso di riciclaggio di denaro, secondo quanto reso noto dalla procura di Francoforte. La procura sta indagando su persone e dipendenti della banca ancora ignoti, è stato sottolineato.

"In passato, Deutsche Bank ha intrattenuto rapporti commerciali con società straniere che, nel corso di ulteriori indagini, sono a loro volta sospettate di essere state utilizzate a fini di riciclaggio di denaro", si legge nella nota della procura di Francoforte.

"Confermiamo che la procura di Francoforte sta attualmente conducendo un'indagine presso la sede operativa di Deutsche Bank - ha dichiarato un portavoce della banca - Stiamo collaborando pienamente con la procura. Non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito".

Dopo l'uscita della notiza, il titolo è sceso sulla Borsa di Francoforte. Deutsche Bank registra una flessione del 3,16% e si attesta a 32,47 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 31,92 e successiva a 31,36. Resistenza a 33,34.

Le perquisizioni sono arrivate il giorno prima della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre e dell'intero 2025 da parte di Deutsche Bank.
