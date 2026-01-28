Deutsche Bank, perquisizioni nelle sedi di Francoforte e Berlino in indagine su riciclaggio

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La polizia tedesca ha effettuatopresso le sedi dia Francoforte e Berlino nell'ambito di un, secondo quanto reso noto dalla procura di Francoforte. La procura sta indagando su persone e dipendenti della banca ancora ignoti, è stato sottolineato."In passato, Deutsche Bank ha intrattenutoche, nel corso di ulteriori indagini, sono a loro volta sospettate di essere state utilizzate a fini di riciclaggio di denaro", si legge nella nota della procura di Francoforte."Confermiamo che la procura di Francoforte sta attualmente conducendo un'indagine presso la sede operativa di Deutsche Bank - ha dichiarato un portavoce della banca - Stiamo. Non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito".Dopo l'uscita della notiza, il titolo è sceso sulla Borsa di Francoforte.registra unae si attesta a 32,47 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 31,92 e successiva a 31,36. Resistenza a 33,34.Le perquisizioni sono arrivate ildel quarto trimestre e dell'intero 2025 da parte di Deutsche Bank.